Иран оказывает давление и нанес удар самому уязвимому месту президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Strategic Culture.

Тегеран влияет на рынок нефти, регулируя проход по Ормузскому проливу, что может ударить по американской экономике на фоне выборов.

Отмечается, что пролив играет ключевую роль в поставках нефти и других ресурсов, и его длительное закрытие может вызвать серьезный дефицит на мировых рынках.

Авторы также считают, что эскалация между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном затрудняет поиск выхода из конфликта, особенно учитывая разногласия между союзниками.

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