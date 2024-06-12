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Еврокомиссия передаст Киеву 1,5 млрд евро доходов от российских активов

12 июня 2024 06:33
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Еврокомиссия передаст Киеву полтора миллиарда евро доходов от российских активов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссия передаст Киеву 1,5 млрд евро доходов от российских активов-1

90 % суммы пойдет на оборону, остальное на восстановление Украины. Первый транш запланирован уже на июль. Москва осуждает любую помощь Киеву и предупреждала об ответных действиях в случае конфискации своих активов. Также стало известно, что Евросоюз начнет переговоры о приеме Украины в сообщество до конца июня.

# Международная политика

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