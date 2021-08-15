Евгений Пустовой: «Литовцы захотели глотка настоящей свободы. Ходить по улицам, как в Беларуси»

Многих журналистов прямо во время «Большого разговора с Президентом» приглашали принять участие в учениях на границе с Литвой. В соседней стране сейчас действительно неспокойно, как и в такой же соседней Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О «джине» цветной революции, который так неожиданно для литовских и украинских властей вырвался из бутылки, размышляет Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Невероятная Литва. Хотя почему невероятная? Обычные люди, те, что не уехали за хорошей жизнью в Евросоюз высшей лиги, хотят работы и просто дышать. Внимание – просто дышать. Весь коллективный Запад охватила ковидная лихорадка тупых ограничений.

Евгений Пустовой:

Литовские оккупационные власти в своем желании погромче щелкнуть каблуками перед своими начальниками из Брюсселя и Вашингтона просто перегнули палку.

Евгений Пустовой:

Через маску запах демократии слышится протухшим. Литовцы захотели глотка настоящей свободы. Ходить по улицам, как в Беларуси. Гуляць дык гуляць. «Бульдозер пошел дальше». Активист из Литвы высказался о политике властей страны Интересно как-то получается, что невероятная Тихановская жировала за счет литовского народа, а поддержать невероятно мирный народный протест не вышла. И не осудила жестокие разгоны потомков нацистов.

Евгений Пустовой:

Так и хочется литовскому народу кричать ей вслед: уходи, уходи. Но пока подобное они кричат своему правительству и не факт, что избранному Науседе. Сам Науседа заявил, что беспорядки у Сейма произошли не без помощи иностранных государств. Гитанас Науседа, президент Литвы:

Можно наивно полагать, что это случайности, но я думаю, что это никакие не случайности, а это часть системной гибридной атаки. Заказчики, думаю, достаточно очевидны, только беда в том, что даже некоторые наши политики участвуют в этом и не оценивают всех последствий для национальной безопасности.

Евгений Пустовой:

А теперь пару слов о литовской несвободе слова. Наш респондент пострадал за то, что рассказывал правду о «лесных братьях». Они жгли, грабили, насиловали и убивали мирных граждан. Их последователи сейчас осели у пограничной стражи Литвы. Об этом сейчас знает весь Ближний Восток.

Евгений Пустовой:

Ну, это другое. Теперь нацизм моден в определенных странах. Жечь людей в Одессе и бомбить детей на Донбассе – это другое. Отправлять боевиков в Беларусь – тоже другое. А теперь херои Майдана, не получившие обещанной славы на улицах Киева, сторонники ультраправой украинской партии «Национальный корпус» не согласны с политикой действующей власти.

Восемь силовиков получили травмы и ожоги. Есть и пострадавшие журналисты. А это нападение на корреспондента интернет-издания «Буквы» Александра Кужельного.

Неспокойно даже в оплоте украинской идеи. Во Львове врачи вынуждены голодать.

Зарплаты не выплачивают с апреля 2021 года, а так называемые ковидные добавки с начала года местная администрация попросту отменила. Подробности в видеоматериале. Евгений Пустовой:

Заменить белые халаты некем, врачи на клубничных плантациях Польши. Украина – це Европа. Европа – це бардак. Бюрократы из Брюсселя и Парижа стреляют себе уже во вторую ногу. Сотни тысяч европейцев со светлыми и чистыми лицами верят, могут и победят эту диктатуру COVID-пропусков. Пора уже разрушать стены COVID-тюрьмы.