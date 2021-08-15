«Бульдозер пошёл дальше». Активист из Литвы высказался о политике властей страны

Многих журналистов прямо во время « Большого разговора с Президентом » приглашали принять участие в учениях на границе с Литвой. В соседней стране сейчас действительно неспокойно, как и в такой же соседней Украине, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент: Невероятная Литва. Хотя почему невероятная? Обычные люди, те, что не уехали за хорошей жизнью в Евросоюз высшей лиги, хотят работы и просто дышать. Внимание – просто дышать. Весь коллективный Запад охватила ковидная лихорадка тупых ограничений. Литовские оккупационные власти в своем желании погромче щелкнуть каблуками перед своими начальниками из Брюсселя и Вашингтона просто перегнули палку. Через маску запах демократии слышится протухшим. Литовцы захотели глотка настоящей свободы. Ходить по улицам, как в Беларуси. Гуляць дык гуляць.

Вячеслав Титов, общественный активист (Литва): Власти Литвы 13 сентября вводят ограничения для тех людей, которые не привиты. Это очень значительно: запрещение посещения магазинов, парикмахерских, много других ограничений. Кое-что сняли. Нельзя было даже обращаться к врачам, если ты не привит. То есть это идет прямое нарушение Конституции Литвы. И люди, конечно, здесь уже не сдержались, вышли на митинг, высказали свою позицию, желание быть услышанным правительством, Сеймом Литвы. Но, как видим, это все осталось практически незаметным для политиков Литвы. Решение было принято, бульдозер пошел дальше.

Евгений Пустовой:

В общем, ничего в мейнстриме европейской политики не поменялось: как были концлагеря, так и остались, как навязывали страхом и жестокостью новый порядок (а теперь ковидный), так и навязывают. Говорят, литовские полицаи орали на весь Вильнюс, что всех будут пытать дубинками.

Вячеслав Титов:

Сейчас власти пытаются запугать население, но я думаю, что манифестации будут, люди недовольны, напряжение растет. Много кто хотел поехать, не смог поехать в Вильнюс. Это по всей Литве таких людей большое количество, множество. Их терпение тоже на пределе. Это может взорваться в любой момент.