Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов

Новости Сербии. В Сербии продолжаются беспорядки. Многотысячная толпа вновь собралась у здания парламента в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сербии. В Сербии продолжаются беспорядки. Многотысячная толпа вновь собралась у здания парламента в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие пытались прорваться в правительственный объект. Полицейских забрасывали камнями и файерами, поэтому им пришлось применить слезоточивый газ.
Пострадали как минимум 20 человек.
Акции протеста идут уже четвертую ночь кряду. Люди недовольны планами властей ужесточить карантинные меры.
В стычках за это время пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов, а ущерб для Белграда уже составил миллион евро.