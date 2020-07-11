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Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов

11 июля 2020 12:59
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Новости Сербии. В Сербии продолжаются беспорядки. Многотысячная толпа вновь собралась у здания парламента в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов-1

Протестующие пытались прорваться в правительственный объект. Полицейских забрасывали камнями и файерами, поэтому им пришлось применить слезоточивый газ.

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов-4

Пострадали как минимум 20 человек.

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов-7

Акции протеста идут уже четвертую ночь кряду. Люди недовольны планами властей ужесточить карантинные меры.

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов-10

В стычках за это время пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов, а ущерб для Белграда уже составил миллион евро.

# Коронавирус # Фотофакт

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