Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов

Новости Сербии. В Сербии продолжаются беспорядки. Многотысячная толпа вновь собралась у здания парламента в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стычках за это время пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов, а ущерб для Белграда уже составил миллион евро.