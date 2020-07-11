Пытаясь спасти ребёнка, в Египте утонули 11 человек

Новости Египта. Трагедия в Египте. При попытке спасти ребенка в Средиземном море в районе Александрии утонули 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на пляже, закрытом из-за пандемии. Именно по этой причине на берегу не работали спасательные службы. На рассвете большая компания вышла искупаться. Когда отдыхающие заметили тонущего ребенка, спасать бросились один за другим. В результате все погибли.

К слову, этот участок побережья давно прозвали «берегом смерти» из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сильных подводных течений.