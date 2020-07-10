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«Ни одного примера нет хорошего». Что сейчас со странами, где были «цветные революции»?

10 июля 2020 15:53
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Когда проходит протестный угар, результаты «цветных революций» там, где они произошли, результаты вот этих переворотов – давайте про это поговорим. Мы можем назвать хоть одну страну, которая динамично, успешно развивается после того, когда там была сломана система власти и нелигитимным образом была эта власть устранена?

Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:
Основная идея – как раз разрушение власти и глубокий упадок правопорядка, организации и, вообще, жизнедеятельности страны. За счёт этого переформатируются политические, геополитические процессы, экономические процессы. И поэтому мы, действительно, не можем назвать ни одну из стран, где бы результаты были позитивными.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Я скажу более конкретно. Начну с того, что всем надоела Украина. Сколько уже этих там Майданов? С каждым всё хуже, хуже и хуже. Людей уже тошнит. Грузия – розы носили, «революция роз» – чего там только не было. Какой итог? Потеря территории. Будем брать более мягкие даже сценарии – Молдову. Посмотрите, к чему привело там системы государственного управления…

«Ни одного примера нет хорошего». Что сейчас со странами, где были «цветные революции»?-1

Игорь Марзалюк:
Там нет системы.

Олег Гайдукевич:  
Нет, правильно говорите. Я мягко просто говорю, что не могут принять ни одного решения. Президент всенародно избранный не может принять ни одного решения, не может осуществить свою программу. Опять выборы, опять споры. При этом и выборы нужны.

Но если нет, действительно, действующей системы государственного управления, чёткого распределения функций между законодательной, исполнительной, судебной властью, если всё это не работает, как механизмы, ничего не будет. Ничего хорошего не будет, ни одного примера нет хорошего.

Армения тоже. Сколько времени прошло? Где улучшение жизни? Нет его. Опять дела коррупционные, в СИЗО друг друга задерживают по очереди, ничего не решает.

Пётр Петровский, политолог:
Главное, что делает «цветная революция» – она ликвидирует преемственность. Посмотрите, что происходит в этих странах. То, что они пытаются вместо построения нового государства, предложения каких-то реальных реформ, начинают расправляться с бывшими руководителями власти.

Олег Гайдукевич:  
Они начинают с начала. И так до бесконечности. С начала, с начала, с начала.

# Международная политика # Игорь Марзалюк # Олег Гайдукевич # Петр Петровский # Александр Ивановский

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