«Ни одного примера нет хорошего». Что сейчас со странами, где были «цветные революции»?

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Когда проходит протестный угар, результаты «цветных революций» там, где они произошли, результаты вот этих переворотов – давайте про это поговорим. Мы можем назвать хоть одну страну, которая динамично, успешно развивается после того, когда там была сломана система власти и нелигитимным образом была эта власть устранена?

Политолог: «Где провалились «цветные революции»? В тех странах, где было сильное государство, где нет олигархии»

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:

Основная идея – как раз разрушение власти и глубокий упадок правопорядка, организации и, вообще, жизнедеятельности страны. За счёт этого переформатируются политические, геополитические процессы, экономические процессы. И поэтому мы, действительно, не можем назвать ни одну из стран, где бы результаты были позитивными.