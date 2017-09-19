Это жесть, это катастрофа: на остров Доминика обрушился ураган «Мария»
Новости США. От налетевшего на остров в ночь с 18 на 19 сентября 2017 урагана пострадал маленький остров Доминика. Сметающие все на своем пути ветер и дождь разрушили остров в течение всего нескольких часов.
Ураган «Мария» спровоцировал наводнения, снес крыши с домов, как бывает во время особо опасных ураганов пятой категории. По словам инспектора, новых сообщений о пострадавших не поступало, но оценить весь ущерб было сложно, так как ураган продолжал бушевать.
Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике
Утром 19 сентября ураган «Мария» снизился до четвертой категории. Однако оказалось, что это было ненадолго, так как в течение нескольких часов ураган снова достиг опасной пятой категории, пройдя через Доминику.
Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:
Ветер беспощаден! С божьей помощью мы переживем это.
Спустя несколько минут после этого сообщения премьер-министр на фейсбуке сообщил, что слышит звук срываемых с домов крыш. После этого он написал, что и его дом, по-видимому, разрушен, за этим месседжем три раза следовало слово «Жесть!».
Через полчаса появилось сообщение о том, что его дом затопило.
Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:
Мою крышу снесло. Дом заливает водой.
Еще несколько минут спустя он сообщил, о том, что спасен.
Сильное наводнение ожидается и на Французском острове рядом с островом Доминика.
Многие дома, предположительно, окажутся под водой.
На соседнем острове Мартиника жителям рекомендуют оставаться дома и предупреждают, чтобы они были готовы к отключениям электричества и сбоям в водоснабжении.
Власти Пуэрто-Рико предупреждают, что люди, живущие в деревянных и неустойчивых домах должны позаботиться о более безопасных убежищах до того, как ураган придет на остров 20 сентября.
Главный уполномоченный по контролю за безопасностью на острове:
Вам придется эвакуироваться. Иначе вы погибнете. Я не знаю, как сказать иначе, чтобы было понятнее.
В силе урагана «Мария» ожидаются колебания.
По прогнозам он, вероятно, усилится в течение суток или несколько позже.
Исследователь ураганов из университета Майами Брайн Мак Нолди сравнил ураган с тем, как набирает скорость раскручивающийся фигурист.
Брайн Мак Нолди:
При ураганах меньшей силы такого нет.
Штормовая волна вблизи центра урагана, по прогнозам, может достигнуть уровня двух-трех метров. Также на островах предположительно выпадет от 25 до 38 см осадков.
Жители островов Сент-Томас и Сент-Джордж до сих пор не пришли в себя после урагана «Ирма», который вызвал на островах значительные разрушения и стал причиной смерти четырех человек.
На соседнем Пуэрто-Рико около 70 тысяч жителей остаются без электроэнергии
после обрушившегося на остров урагана «Ирма». Около 200 остаются в укрытиях в связи с приближением «Марии».
Роберто Гарсиа, метеоролог:
Это в любом случае катастрофа. Люди вынуждены что-то делать. Причем делать что-то сейчас. Ждать, что произойдет чудо, они больше не могут.
По материалам Daily Mail. Автор: Мария Харзеева