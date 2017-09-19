Это жесть, это катастрофа: на остров Доминика обрушился ураган «Мария»

Новости США. От налетевшего на остров в ночь с 18 на 19 сентября 2017 урагана пострадал маленький остров Доминика. Сметающие все на своем пути ветер и дождь разрушили остров в течение всего нескольких часов. Ураган «Мария» спровоцировал наводнения, снес крыши с домов, как бывает во время особо опасных ураганов пятой категории. По словам инспектора, новых сообщений о пострадавших не поступало, но оценить весь ущерб было сложно, так как ураган продолжал бушевать.

Фотофакт: 12 снимков мощного землетрясения в Мексике Утром 19 сентября ураган «Мария» снизился до четвертой категории. Однако оказалось, что это было ненадолго, так как в течение нескольких часов ураган снова достиг опасной пятой категории, пройдя через Доминику. Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:

Ветер беспощаден! С божьей помощью мы переживем это. Спустя несколько минут после этого сообщения премьер-министр на фейсбуке сообщил, что слышит звук срываемых с домов крыш. После этого он написал, что и его дом, по-видимому, разрушен, за этим месседжем три раза следовало слово «Жесть!».

Через полчаса появилось сообщение о том, что его дом затопило. Рузвельт Скеритт, премьер-министр Доминики:

Мою крышу снесло. Дом заливает водой. Еще несколько минут спустя он сообщил, о том, что спасен. Сильное наводнение ожидается и на Французском острове рядом с островом Доминика. Многие дома, предположительно, окажутся под водой. На соседнем острове Мартиника жителям рекомендуют оставаться дома и предупреждают, чтобы они были готовы к отключениям электричества и сбоям в водоснабжении. Власти Пуэрто-Рико предупреждают, что люди, живущие в деревянных и неустойчивых домах должны позаботиться о более безопасных убежищах до того, как ураган придет на остров 20 сентября.