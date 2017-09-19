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Вокруг Эйфелевой башни возведут 3-метровую защитную стену

19 сентября 2017 12:33
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Новости Франции. Во французской столице идет активная подготовка к возведению защитных стен вокруг Эйфелевой башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вокруг Эйфелевой башни возведут 3-метровую защитную стену-1

Уже к июлю 2018 года у достопримечательности появятся 3-метровые пуленепробиваемые стекла толщиной в 5 сантиметров. А парковые сады оградят дополнительными заборами.

Проект призван обезопасить гостей и жителей Парижа от возможных террористических атак. На его осуществление уйдет около 25 миллионов евро.

# Достопримечательности Франции # Фотофакт

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