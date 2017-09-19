Вокруг Эйфелевой башни возведут 3-метровую защитную стену

Новости Франции. Во французской столице идет активная подготовка к возведению защитных стен вокруг Эйфелевой башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже к июлю 2018 года у достопримечательности появятся 3-метровые пуленепробиваемые стекла толщиной в 5 сантиметров. А парковые сады оградят дополнительными заборами.