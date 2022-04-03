Блогер из Италии о ситуации в стране: в 1990-е в России такое было, в эпоху Ельцина. А итальянцы совершенно не готовы

Сегодня белорусы, в отличие от европейцев, не думают, как пережить холода, хватит ли денег, чтобы оплатить счет за газ и вообще, хватит ли газа на всех, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще подсолнечного масла, мяса, макарон, круп и дальше по списку.

Екатерина Сантони, блогер (Италия):

В 1990-е годы у нас такое было, в эпоху Ельцина. А итальянцы совершенно для этого не готовы. Более того, наверняка вы знаете, что Владимир Владимирович Путин сказал, что сейчас газ будет в рублях, зерно точно так же будет в рублях. И люди не совсем понимают, что может произойти буквально у нас на днях. Поэтому то, чем занимаюсь я, вы знаете, как в русской народной сказке, сусеки, помните? Вот я их практически каждый день хожу и забиваю. То есть я покупаю мыло, порошок, зубную пасту.

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