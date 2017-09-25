«Это сокрушительный день для немецкой демократии»: итоги парламентских выборов в Германии

Новости Германии. Германия подводит итоги парламентских выборов. Ожидаемо победу одержала Ангела Меркель и ее фракция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все же правящий блок показал худший результат за последние годы, а вот националисты влетели в Бундестаг, набрав 13 % голосов.

«Нацисты вон из Германии!» – такие крики на улицах Берлина в последний раз звучали в 1945 году. Но ультраправая партия «АДГ» заставила людей вспомнить времена, когда Бундестаг называли Рейхстагом. 13 % голосов набрала на выборах «Альтернатива для Германии», теперь это третья сила в стране. Для других участников ЕС националисты в правительстве норма (кстати, Ле Пен итоги понравились). Однако ФРГ – случай особый. Вина за деяния Третьего рейха у немцев часть менталитета, и такой прорыв – тревожная реальность. Хотя ультраправые уже сегодня успели поделить кресла в парламенте, да так, что лидер «АДГ» Фрауке Петри ушла в отставку.

Александер Гауланд, основатель политической партии «Альтернатива для Германии»:

Когда-то немецкий парламент значил многое. И мы вернем ему главенствующую роль – можете рассчитывать на нас. И, друзья мои, запомните: наша борьба – лишь началась. «ХДС» сделает все, лишь бы загнать нас в угол – мы не позволим. Виктория на выборах осталась за железной фрау – 33 %. Это худший показатель для христианско-демократического союза за долгие годы. Вдобавок отпочковались из коалиции социал-демократы, теперь они – самый мощный соперник Меркель и сотоварищи в Бундестаге.

Мартин Шульц, председатель социал-демократической партии Германии:

Это сокрушительный день для немецкой демократии. Мы не достигли цели кампании. Федеральные выборы проиграны, но у нас остались принципы. За них мы и будем бороться. Уже известно, что канцелярин не справится одна в правительстве – нужна коалиция. И тут судьба сыграла злую шутку: вероятнее всего, альянс будет состоять из трех цветов: партия Меркель – черный, «зеленые» – тут понятно, и, наконец, желтый – либералы. Получается «флаг ямайки», крайне противоречивая схема, ведь все участники потенциального триумвирата традиционные соперники. Но Меркель верит и просит верить остальных.