«Это сокрушительный день для немецкой демократии»: итоги парламентских выборов в Германии
Новости Германии. Германия подводит итоги парламентских выборов. Ожидаемо победу одержала Ангела Меркель и ее фракция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И все же правящий блок показал худший результат за последние годы, а вот националисты влетели в Бундестаг, набрав 13 % голосов.
«Нацисты вон из Германии!» – такие крики на улицах Берлина в последний раз звучали в 1945 году. Но ультраправая партия «АДГ» заставила людей вспомнить времена, когда Бундестаг называли Рейхстагом.
13 % голосов набрала на выборах «Альтернатива для Германии», теперь это третья сила в стране.
Для других участников ЕС националисты в правительстве норма (кстати, Ле Пен итоги понравились). Однако ФРГ – случай особый. Вина за деяния Третьего рейха у немцев часть менталитета, и такой прорыв – тревожная реальность. Хотя ультраправые уже сегодня успели поделить кресла в парламенте, да так, что лидер «АДГ» Фрауке Петри ушла в отставку.
Александер Гауланд, основатель политической партии «Альтернатива для Германии»:
Когда-то немецкий парламент значил многое. И мы вернем ему главенствующую роль – можете рассчитывать на нас. И, друзья мои, запомните: наша борьба – лишь началась. «ХДС» сделает все, лишь бы загнать нас в угол – мы не позволим.
Виктория на выборах осталась за железной фрау – 33 %.
Это худший показатель для христианско-демократического союза за долгие годы. Вдобавок отпочковались из коалиции социал-демократы, теперь они – самый мощный соперник Меркель и сотоварищи в Бундестаге.
Мартин Шульц, председатель социал-демократической партии Германии:
Это сокрушительный день для немецкой демократии. Мы не достигли цели кампании. Федеральные выборы проиграны, но у нас остались принципы. За них мы и будем бороться.
Уже известно, что канцелярин не справится одна в правительстве – нужна коалиция.
И тут судьба сыграла злую шутку: вероятнее всего, альянс будет состоять из трех цветов: партия Меркель – черный, «зеленые» – тут понятно, и, наконец, желтый – либералы. Получается «флаг ямайки», крайне противоречивая схема, ведь все участники потенциального триумвирата традиционные соперники. Но Меркель верит и просит верить остальных.
Ангела Меркель, Федеральный Канцлер Германии:
Следующие недели буду непростыми. Наш христианско-демократический альянс в очередной раз взяли на себя ответственность за управление страной. Народ нас поддержал, а мы предложим стране правильные и важные решения.
Получается, что совершенно ровная и попросту скучная избирательная кампания дала вполне взрывной результат.
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