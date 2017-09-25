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Граждане Венесуэлы, Чада и КНДР больше не смогут въезжать в США

25 сентября 2017 10:42
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Новости США. Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам еще трех государств. Америка больше не страна возможностей для паспортов из Венесуэлы, Чада и КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С последней у хозяина белого дома особо теплые отношения – Трамп неоднократно обещал на месте Пхеньяна оставить ядерную воронку, а лидер севера фактически объявил белокурому миллиардеру войну в прямом эфире.

Отметим, что ранее США запретили приезжать в страну мигрантов мигрантам из шести ближневосточных государств.

Граждане Венесуэлы, Чада и КНДР больше не смогут въезжать в США-1

# Фотофакт # США # Дональд Трамп # политика США

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