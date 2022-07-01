Это провал? Доверие французов к Макрону всё больше падает

Новости Франции. Политический кризис во Франции. Уровень доверия французов к Эмманюэлю Макрону опустился до 32 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела старейшая ежедневная французская газета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, главного оппонента Макрона на президентских выборах – Марин Ле Пен поддерживают 39 % населения. И у нее второе место. Возглавляет рейтинг экс-премьер Франции, у него 43 %. Как считают эксперты, уровень доверия к Макрону падает из-за экономического кризиса. В стране резко выросли цены на все: продукты, жилье и коммунальные. Из-за этого жизнь французов стала сложнее и намного дороже.