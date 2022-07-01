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Это провал? Доверие французов к Макрону всё больше падает

01 июля 2022 16:28
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Новости Франции. Политический кризис во Франции. Уровень доверия французов к Эмманюэлю Макрону опустился до 32 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела старейшая ежедневная французская газета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Это провал? Доверие французов к Макрону всё больше падает-1

Согласно исследованию, главного оппонента Макрона на президентских выборах – Марин Ле Пен поддерживают 39 % населения. И у нее второе место. Возглавляет рейтинг экс-премьер Франции, у него 43 %. Как считают эксперты, уровень доверия к Макрону падает из-за экономического кризиса. В стране резко выросли цены на все: продукты, жилье и коммунальные. Из-за этого жизнь французов стала сложнее и намного дороже.  

# Экономический кризис # Эмманюэль Макрон # Марин Ле Пен # Новости Франции # Фотофакт

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