Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект о внесении поправок в закон о нотариальном удостоверении одобрил парламент страны. Также местные жители смогут удалённо заверять документы о вступлении или отказе от наследства.
Нотариальная палата создала специальную программу, которой эстонцы смогут воспользоваться при помощи идентификационной ID-карты или удостоверения личности электронного резидента.