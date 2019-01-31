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Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

31 января 2019 08:44
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Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи-1

Законопроект о внесении поправок в закон о нотариальном удостоверении одобрил парламент страны. Также местные жители смогут удалённо заверять документы о вступлении или отказе от наследства.

Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи-4

Нотариальная палата создала специальную программу, которой эстонцы смогут воспользоваться при помощи идентификационной ID-карты или удостоверения личности электронного резидента.

# Интернет # Фотофакт

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