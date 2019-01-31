Эстонцы смогут разводиться и жениться по видеосвязи

Новости Эстонии. Граждане Эстонии смогут жениться и разводиться по видеосвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроект о внесении поправок в закон о нотариальном удостоверении одобрил парламент страны. Также местные жители смогут удалённо заверять документы о вступлении или отказе от наследства.