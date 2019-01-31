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Мужчина стрелял по прохожим во Франции

31 января 2019 07:48
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Новости Франции. Стрельба во французской Бастии. Пожилой мужчина открыл огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, шестеро получили ранения, в том числе полицейский.

Мужчина стрелял по прохожим во Франции-1

После стрельбы мужчина забаррикадировался в своем доме. А спустя какое-то время стрелок был обнаружен мертвым. Сообщается, что ранее он отбывал наказание за убийство.

# Стрельба # Фотофакт

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