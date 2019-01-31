Мужчина стрелял по прохожим во Франции

Новости Франции. Стрельба во французской Бастии. Пожилой мужчина открыл огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, шестеро получили ранения, в том числе полицейский.
Новости Франции. Стрельба во французской Бастии. Пожилой мужчина открыл огонь по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, шестеро получили ранения, в том числе полицейский.
После стрельбы мужчина забаррикадировался в своем доме. А спустя какое-то время стрелок был обнаружен мертвым. Сообщается, что ранее он отбывал наказание за убийство.