Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий

Новости Мексики. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сан-Дионисио-дель-Мар в штате Оахака. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Два мощных землетрясения произошли в Мексике в сентября 2017. Они унесли жизни около 450 человек. Причем более половины погибли в столице страны, Мехико.