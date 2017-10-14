Прямой эфир

Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий

14 октября 2017 19:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сан-Дионисио-дель-Мар в штате Оахака. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало. 

У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов

В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет

Два мощных землетрясения произошли в Мексике в сентября 2017. Они унесли жизни около 450 человек. Причем более половины погибли в столице страны, Мехико.

Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий-1

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сомали взорвался грузовик с взрывчаткой: водитель пытался въехать в отель
14 октября 2017 19:47

В Сомали взорвался грузовик с взрывчаткой: водитель пытался въехать в отель

«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе
14 октября 2017 19:00

«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе

Видеофакт: греческие студенты штурмовали здание Минобразования из-за того, что остались без книг
14 октября 2017 18:56

Видеофакт: греческие студенты штурмовали здание Минобразования из-за того, что остались без книг