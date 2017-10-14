Еще одно землетрясение в Мексике: фото с места событий

Новости Мексики. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на южном побережье Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Сан-Дионисио-дель-Мар в штате Оахака. Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.
У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов
В Мексике из-за землетрясения погибли уже 320 человек, число жертв растет
Два мощных землетрясения произошли в Мексике в сентября 2017. Они унесли жизни около 450 человек. Причем более половины погибли в столице страны, Мехико.