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У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов

29 сентября 2017 13:31
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Новости Мексики. У мексиканского побережья вновь зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда составила 5,6. О жертвах и угрозе цунами пока не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У берегов Мексики очередное землетрясение магнитудой 5,6 баллов-1

Тем временем, во многих городах Мексики продолжаются восстановительные работы после мощнейшего землетрясения. Тысячи зданий находятся в аварийном состоянии, а повторяющиеся подземные толчки в любой момент могут их обрушить.

Чтобы избежать обвалов, власти приняли решение снести наиболее пострадавшие объекты и отстроить их заново.

# Землетрясение в Мексике # Фотофакт

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