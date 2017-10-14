«Много работает белорусов»: большой репортаж о Череповецком литейно-механическом заводе

Иная «горячая» точка, в которой заметна роль белорусов – «Горячее сердце русского севера». Так называют Череповец – крупнейший город на Вологодщине. Хоккейным болельщикам он известен командой «Северсталь», которая на пару позиций опережает «Динамо» (Минск) в турнирной таблице КХЛ.

Череповецкий металлургический комбинат славится с давних времен. Из выплавляемых здесь стали и чугуна каждый год можно выстраивать 2000 Эйфелевых башен. И во много раз больше автотехники. Так что российско-белорусский машиностроительный кластер неспроста создают в Череповце. И на этой неделе запустили сборочную линию по производству тракторов «Беларус».

Петр Михинкевич сейчас начальник отдела. Его работа – разрабатывать в специальной компьютерной программе новые детали для всех агрегатов, которые делают на Череповецком литейно-механическом заводе. Фактически в виртуальном мире он тестирует все возможности разных узлов двигателей и прочих механизмов.

Первый раз парень столкнулся с этой программой в родном Минске еще в БНТУ. Потом 3 года работы на Минском тракторном – и его пригласили в Череповец.

Павел Михинкевич, начальник отдела технологий литейного производства Череповецкого литейно-механического завода:

Много работает белорусов: главный технолог – белорус, главный конструктор – белорус.

Павел в Вологодской области уже 3 года. Паша – белорус, а на этом предприятии это большого стоит.

История началась около 10 лет, когда в Череповец на новый проект реанимации старого завода приехал, как он себя называет сам, антикризисный менеджер Владимир Боглаев. За спиной – работа на ответственных должностях в Жодино и Минске, потом – Россия. Тут семейная династия: папа Владимира Николаевича строил БЕЛАЗ. И так получилось, что после витка бизнес-проектов от Москвы до самых до окраин он вернулся к машиностроению.

Это сейчас на заводе в Череповце собирают до 200 новых тракторов в месяц, 1700 – в год. В этом году Вологодская область стала главным поставщиком тракторной техники во всей России. Комплектующие поставляются из Минска, однако многие детали разрабатываются и изготовляют на месте. Завод больше заточен под штучный товар – нацепное оборудование для машин, проще говоря, новых ковшей, подъемников и прочего технологического тюнинга. Всего завод изготавливает более 1000 различных приборов и приспособлений – от насосов для нефтехимии до труб.

Идею расширить завод до машиностроительного кластера впервые озвучили 3 года назад. Сейчас торжественно открыли новую сборочную линию.

Владимир Боглаев рассудил по-белорусски. В стране производят множество различной нужной в России техники. И на мощностях Череповецкого предложил акционерам собирать белорусские тракторы.

Владимир Боглаев, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода:

Все крупнейшие без исключения предприятия России – голубые фишки – «Газпром», «Лукойл», «Норильский никель», «Северсталь». Любое назовите – они являются, так или иначе, покупателями продукции производства ЧЛМЗ. Поэтому, безусловно, как поставщик, который может поставлять любую продукцию, в России мы известны, мы имеем определенный бренд.

Белорусская диаспора на заводе появилась во многом случайно. Белорус-директор начал искать кадры, сперва тех, кого знал лично. Александр Исаченко работал на БЕЛАЗе. Был начальником сварочного цеха, тем же занимается и в Череповце. Сейчас вот контролирует процесс создания новой кабины погрузчика, разработанного уже на заводе.

Александр Исаченко, начальник сборочно-сварочного цеха:

Работаем все на общем направлении, так как уже связаны были раньше. Не надо объяснять друг другу какие-то вопросы – они все уже сразу становятся понятными. Быстрее цели достигаются.

Сейчас на заводе – 16 белорусов, все работают в менеджменте и инжиниринге. Несмотря на интернациональный кадровый состав, завод во многом в городе считают белорусским. И флаги на стене завода, и название трактора на борту, и явно наш акцент на фоне вологодского оканья. Но главное – опыт и профессиональная репутация.

Леонид Климашевский здесь работает главным сварщиком последние 11 лет. До этого трудился на МАЗе. В особом отношении к белорусам ничего удивительного не видит. Это ведь из прошлого – как сегодняшние айтишники, машиностроители из нашей страны в цену сотне биткоинов или БЕЛАЗов.

Леонид Климашевский, главный сварщик завода Череповецкого литейно-механического завода:

В советское время (всем известный факт) Беларусь была кузницей кадров – не только металлургическая школа, но и вообще вся школа машиностроения. Рабочие кадры по сей день ценятся.

Череповец – город индустриальный. Равный Вологде, вечный и незримый соперник областному центру. Вологда – более вальяжная и неспешная. Некогда столица опричнины Ивана Грозного, ровесница Москвы. В области, говорят, хочешь сделать карьеру – езжай в Череповец (второй губернатор – это бывший мэр этого города).

Кирилл Казаков:

Самый главный и известный символ Череповца сейчас – он также индустриальный. Это мост – вантовый мост, первый в России, построенный 38 лет назад. Называется он «Октябрьский». Связывает он центральную часть города с микрорайоном «Зашекснинский», в котором сейчас живут практически все молодые семьи металлургов. Эта территория 100 лет назад называлась Пошехония. Здесь в то время делали самое известное вологодское сливочное масло, которое любили даже в Париже. А в Пошехонии делали пошехонской сыр. И сыр, и масло отправляли во Францию прямо с этого порта.

Это Ян Чайковский – последний из приехавших в Череповец белорусов. Его имя экзотически раздается среди череповецких зашекснинских дворов, как и машина с минской семеркой на номере. Ян живет в белорусской коммуне – иногда так называют подъезд на улице Ленинградской. Это служебные квартиры предприятия. Подъезд именной. Все череповецкие белорусы-заводчане живут здесь.

Их судьбу решил завод. Ну чем не производственная драма, так популярная в 60-е. Ян приехал по приглашению своего друга Павла Михинкевича. Познакомился с Катей из кадров на корпоративе. В июне свадьба, вот-вот ждут девочку.

Чаще на работе, и редко дома. Трое друзей за столом с чаем и тортом собираются редко. По профессии они общаются целыми днями. Впереди – много проектов: и сборка двигателей минского моторного, и транспортно-логистическая компания с МАЗом, но главное сейчас – выбрать имя для маленькой девочки.

Ребенок кто будет – белорус или русский?

Ян и Екатерина Чайковские:

У нас 50 на 50.

И ребята правы, новые трактора тоже будут наполовину белорусскими – наполовину российскими. Таковы нормы локализации в Союзном государстве.