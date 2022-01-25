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ЕС выделит Украине более миллиарда евро. С чем это связано?

25 января 2022 06:42
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Евросоюз дополнительно выделит Украине более миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это еще не все.  

ЕС выделит Украине более миллиарда евро. С чем это связано?-1

Вскоре Брюссель начнет работу над второй, более долгосрочной программой помощи в размере 120 миллионов евро. По мнению главы Еврокомиссии, такая поддержка крайне необходима стране в период конфликта. Напомним, из-за мнимой угрозы российского военного вторжения на территорию Украины ряд стран вывозит сотрудников своих посольств из страны. На этот шаг уже пошли США и Франция, накануне к ним присоединилась и Великобритания.  

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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