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Цена зверя – как автомобиль. Семья из Новосибирска спасает тигров из цирков и зоопарков

25 января 2022 06:40
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Новости России. В Новосибирске семья спасает тигров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их забирают из шапито и домашних зоопарков.  

Цена зверя – как автомобиль. Семья из Новосибирска спасает тигров из цирков и зоопарков-1

При этом выкуп одного животного стоит примерно как автомобиль. Поэтому и клички им дают соответствующие, по названиям марок машин. В домашнем приюте тигров лечат, откармливают и приводят в порядок, а затем отдают в проверенные зоопарки, чтобы снова взять новых. В планах у семьи бывшего дрессировщика – переезд на большую территорию, ведь нуждающихся в защите, к сожалению, оказалось много.  

# Дикие животные # Фотофакт

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