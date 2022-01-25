Цена зверя – как автомобиль. Семья из Новосибирска спасает тигров из цирков и зоопарков

При этом выкуп одного животного стоит примерно как автомобиль. Поэтому и клички им дают соответствующие, по названиям марок машин. В домашнем приюте тигров лечат, откармливают и приводят в порядок, а затем отдают в проверенные зоопарки, чтобы снова взять новых. В планах у семьи бывшего дрессировщика – переезд на большую территорию, ведь нуждающихся в защите, к сожалению, оказалось много.