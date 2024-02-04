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Бундестаг одобрил бюджет на 2024 год. Правительству ФРГ придётся взять в долг 39 млрд евро

04 февраля 2024 13:55
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Бундестаг одобрил бюджет на 2024 год. Документ вызвал ожесточенные споры. Больше месяца обсуждений до предела обострили отношения внутри правящей партии. И все-таки бюджет удалось принять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, дефицитный.

Бундестаг одобрил бюджет на 2024 год. Правительству ФРГ придётся взять в долг 39 млрд евро-1

Правительству ФРГ придется взять в долг 39 миллиардов евро. При этом от помощи Киеву Германия не отказалась. Украине намерены выделить более 7,5 миллиарда евро. А вот поддерживать собственных граждан, которые просят об этом и уже месяц выходят на протесты, правительство не планирует. Сельскохозяйственные субсидии, которые помогали фермерам хоть как-то удерживаться на плаву, будут постепенно отменены. А значит, недовольные аграрии продолжат протестовать.

# Международная политика # Новости Германии

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