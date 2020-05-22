Болгария открыла границы для жителей ЕС и Шенгенской зоны, Украина смягчает карантин

Новости мира. Болгария 22 мая открыла границы для всех жителей Евросоюза и стран Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прибытию гражданам необходимо будет пройти двухнедельный карантин. Если же человек приехал не более чем на 7 дней, изолировать его не будут.