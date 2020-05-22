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Болгария открыла границы для жителей ЕС и Шенгенской зоны, Украина смягчает карантин

22 мая 2020 12:37
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Новости мира. Болгария 22 мая открыла границы для всех жителей Евросоюза и стран Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болгария открыла границы для жителей ЕС и Шенгенской зоны, Украина смягчает карантин-1

По прибытию гражданам необходимо будет пройти двухнедельный карантин. Если же человек приехал не более чем на 7 дней, изолировать его не будут.

Болгария открыла границы для жителей ЕС и Шенгенской зоны, Украина смягчает карантин-4

Между тем, ряд ограничений сняли также в Сербии.

Сербия отменила тесты на коронавирус и двухнедельный карантин для въезжающих в страну

Второй этап смягчения ограничений стартует сегодня и в Украине. Возобновляют работу гостиницы и общественный транспорт. На следующей неделе откроется метро.

# Коронавирус # Фотофакт

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