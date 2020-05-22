Болгария открыла границы для жителей ЕС и Шенгенской зоны, Украина смягчает карантин

Новости мира. Болгария 22 мая открыла границы для всех жителей Евросоюза и стран Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Болгария 22 мая открыла границы для всех жителей Евросоюза и стран Шенгенской зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прибытию гражданам необходимо будет пройти двухнедельный карантин. Если же человек приехал не более чем на 7 дней, изолировать его не будут.
Между тем, ряд ограничений сняли также в Сербии.
Сербия отменила тесты на коронавирус и двухнедельный карантин для въезжающих в страну
Второй этап смягчения ограничений стартует сегодня и в Украине. Возобновляют работу гостиницы и общественный транспорт. На следующей неделе откроется метро.