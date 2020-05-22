Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП

В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний (PIA). Он совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи.
В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний (PIA). Он совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи.
Фото: twitter.com/breakingavnews
Как сообщает dawn.com со ссылкой на представителя PIA,
на борту находились 90 пассажиров и 8 членов экипажа.
О их судьбе пока ничего неизвестно.
Фото: twitter.com/breakingavnews
Самолет упал на жилые дома в густонаселенном районе.
Фото: twitter.com/breakingavnews
На место происшествия направлены рейнджеры и спасательные службы. На кадрах с места крушения виден черный дым.
Фото: twitter.com/breakingavnews
Очевидец ЧП сообщил, что самолет горел в момент падения.
Фото: twitter.com/breakingavnews
Что стало причиной катастрофы, пока не ясно.