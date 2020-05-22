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Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП

22 мая 2020 11:56
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В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний (PIA). Он совершал внутренний рейс из Лахора в Карачи.  

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП -1

Фото: twitter.com/breakingavnews  

Как сообщает dawn.com со ссылкой на представителя PIA,  

на борту находились 90 пассажиров и 8 членов экипажа.  

О их судьбе пока ничего неизвестно.   

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП -4

Фото: twitter.com/breakingavnews  

Самолет упал на жилые дома в густонаселенном районе.  

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП -7

Фото: twitter.com/breakingavnews  

На место происшествия направлены рейнджеры и спасательные службы. На кадрах с места крушения виден черный дым.

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП -10

Фото: twitter.com/breakingavnews

Очевидец ЧП сообщил, что самолет горел в момент падения.

Крушение пассажирского самолёта в Пакистане. Что известно и кадры с места ЧП -13

Фото: twitter.com/breakingavnews

Что стало причиной катастрофы, пока не ясно.  

# Крушение # Фотофакт

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