ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата

В Евросоюзе бьют тревогу. Экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 миллиардов евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3°C приведет к ежегодным убыткам в 170 миллиардов евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей. Так, жара в 2019 году унесла жизни 2,5 тысяч человек в одной только Европе.