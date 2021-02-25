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ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата

25 февраля 2021 07:40
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В Евросоюзе бьют тревогу. Экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 миллиардов евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС теряет более 12 млрд евро в год из-за изменения климата-1

По самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3°C приведет к ежегодным убыткам в 170 миллиардов евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей. Так, жара в 2019 году унесла жизни 2,5 тысяч человек в одной только Европе.

# Экология # Фотофакт

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