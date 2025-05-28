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ЕС намерен без РФ контролировать безопасность судоходства в Черном море – Каллас

28 мая 2025 12:42
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ЕС намерен без РФ контролировать безопасность судоходства в Черном море – Каллас-0

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас представила в Брюсселе так называемую новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. Об этом пишет ТАСС.

Разработкой концепции занималась Европейская комиссия. Согласно проекту, ЕС намерен осуществлять контроль за безопасностью судоходства в Черном море. Подразумевается участие стран региона, кроме РФ.

Каллас уточнила, что в задачи будет входить патрулирование «критической инфраструктуры», мониторинг судоходства и портовой деятельности. Также хаб планирует заниматься отслеживанием перемещения танкеров РФ, занимающихся перевозкой нефти и нефтепродуктов.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Кая Каллас

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