Польше перечислят 6 млрд евро на военные расходы

Польша нашла средства для увеличения своего военного потенциала. Европейская комиссия разрешила республике перераспределить деньги из фонда борьбы с пандемией на финансирование оборонных проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о миллиардах евро, сообщают местные СМИ. Варшава давно уговаривала Брюссель создать для нее так называемый фонд безопасности. Теперь на военные нужды страны будут перечислены средства на сумму около 6 миллиардов евро. Тут стоит добавить, что всего в этом году на военные расходы Варшава собирается потратить около 50 миллиардов евро. Это почти 5 % от ВВП страны.