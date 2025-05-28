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Польше перечислят 6 млрд евро на военные расходы

28 мая 2025 10:56
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Польша нашла средства для увеличения своего военного потенциала. Европейская комиссия разрешила республике перераспределить деньги из фонда борьбы с пандемией на финансирование оборонных проектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польше перечислят 6 млрд евро на военные расходы-2

Речь идет о миллиардах евро, сообщают местные СМИ. Варшава давно уговаривала Брюссель создать для нее так называемый фонд безопасности. Теперь на военные нужды страны будут перечислены средства на сумму около 6 миллиардов евро. Тут стоит добавить, что всего в этом году на военные расходы Варшава собирается потратить около 50 миллиардов евро. Это почти 5 % от ВВП страны.

# Международная политика

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