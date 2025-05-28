В Коннектикуте неизвестный открыл огонь по посетителям торгового центра

Очередной случай массовой стрельбы в США. В штате Коннектикут мужчина открыл огонь по посетителям торгового центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают американские СМИ, ранения получили как минимум пять человек. По словам очевидцев, неизвестный неожиданно достал пистолет и открыл беспорядочный огонь. В толпе возникла паника. Пытаясь спастись, люди прятались за прилавками и подсобных помещениях магазинов.

Я видел, как девушку подстрелили. Она истекала кровью. Это было безумие, и я закричал всем: уходите отсюда, убегайте. Пытался вывести всех оттуда в безопасное место.

Нападавшего задержал прибывший на место происшествия полицейский спецназ. Сейчас следователи выясняют личность и мотивы злоумышленника. По сообщению властей, произошедшее не является терактом. Стрельба произошла из-за вспыхнувшего конфликта.