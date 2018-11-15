Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поисковые работы ведутся днём и ночью. Накануне ещё около 300 специалистов были направлены в пострадавшие районы для оказания помощи в поисках погибших. Чтобы ускорить процесс опознания в округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Удалось установить личности уже 47 жертв.