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Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

15 ноября 2018 09:30
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Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек-1

Поисковые работы ведутся днём и ночью. Накануне ещё около 300 специалистов были направлены в пострадавшие районы для оказания помощи в поисках погибших. Чтобы ускорить процесс опознания в округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Удалось установить личности уже 47 жертв.

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек-4

Общая площадь самого крупного пожара уже превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось прокопать траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на 1/3 периметра. Однако значительная часть возгорания находится в труднодоступной местности.

Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек-7

# Пожар # Фотофакт

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