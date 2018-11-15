Число жертв смертоносных пожаров в Калифорнии возросло до 60 человек

Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. По-прежнему не установлено местонахождение 130 граждан, пропавших без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поисковые работы ведутся днём и ночью. Накануне ещё около 300 специалистов были направлены в пострадавшие районы для оказания помощи в поисках погибших. Чтобы ускорить процесс опознания в округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК. Удалось установить личности уже 47 жертв.
Общая площадь самого крупного пожара уже превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось прокопать траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на 1/3 периметра. Однако значительная часть возгорания находится в труднодоступной местности.