В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне находились 45 пассажиров.
Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне находились 45 пассажиров.
Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь пострадавшим. Госпитализация потребовалась 25 травмированным. Также в результате ДТП произошло локальное отключение электричества. Причины аварии устанавливаются.