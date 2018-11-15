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В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь

15 ноября 2018 09:26
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Новости Канады. Рейсовый автобус на большой скорости врезался в фонарь в канадском Торонто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП в салоне находились 45 пассажиров.

В Торонто рейсовый автобус на скорости врезался в фонарь-1

Прибывшие к месту происшествия медики оказали помощь пострадавшим. Госпитализация потребовалась 25 травмированным. Также в результате ДТП произошло локальное отключение электричества. Причины аварии устанавливаются.

# Авария # Фотофакт

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