Эрдоган: переговоры с Путиным по зерновой сделке важны для всего мира

В понедельник, 4 сентября, в Сочи проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

На ней турецкий руководитель отметил, что переговорный процесс между лидерами двух стран по зерновой сделке сыграет большую роль для мира и стран Африки. Он также сказал, что будет очень важен шаг в направлении слаборазвитых африканских стран. При этом Эрдоган обратил внимание на то, что важнейшим шагом является зерновой вопрос, и мир ожидает итогов сегодняшних переговоров.