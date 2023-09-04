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Эрдоган: переговоры с Путиным по зерновой сделке важны для всего мира

04 сентября 2023 11:05
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В понедельник, 4 сентября, в Сочи проходит встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина, пишет РИА Новости.

На ней турецкий руководитель отметил, что переговорный процесс между лидерами двух стран по зерновой сделке сыграет большую роль для мира и стран Африки. Он также сказал, что будет очень важен шаг в направлении слаборазвитых африканских стран. При этом Эрдоган обратил внимание на то, что важнейшим шагом является зерновой вопрос, и мир ожидает итогов сегодняшних переговоров.

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган

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