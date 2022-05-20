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Эксперты: катастрофическая инфляция в Польше продлится минимум до 2025 года

20 мая 2022 17:36
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Новости Польши. Продовольствие в Польше продолжит дорожать. Эксперты прогнозируют катастрофическую инфляцию в стране минимум до 2025 года. По мнению специалистов, цены на продукты в ближайшие годы вырастут на треть. Хотя уже и сегодня поляки вынуждены жить в режиме жесткой экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты: катастрофическая инфляция в Польше продлится минимум до 2025 года-1

В Польше продолжают винить в этом засуху и птичий грипп, хотя реальная причина очевидна. Взлет цен на топливо и коммунальные услуги, нехватка энергетических запасов в стране и нарушение поставок – все это следствие санкционной политики Европы и, конечно, недальновидных действий местных чиновников. Глава Агросоюза Польши Михал Колодзейчак прокомментировал действия, точнее бездействие, премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, назвав его политический курс безнадежным.

Эксперты: катастрофическая инфляция в Польше продлится минимум до 2025 года-4

Михал Колодзейчак, глава Агросоюза Польши:
Нам нужен не такой человек, который ходит и рассказывает истории, а человек, от которого мы увидим реальное влияние на происходящее. Политика, созданная Матеушем Моравецким, краткосрочна. Это все равно что предлагать людям купленные раз в две недели булочки, которыми они будут питаться в течение длительного периода времени. Мы будем очень усердно работать, чтобы люди поняли, что им просто лгут.

Не вечным оказалось и польское гостеприимство. Все чаще беженцы вызывают раздражение и гнев поляков. Переселенцы забирают у местных работу, льготы. На их содержание тратятся огромные суммы из налогов.

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# Экономический кризис # Михал Колодзейчак # Матеуш Моравецкий # Фотофакт

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