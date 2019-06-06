В возрасте 59 лет скончался актёр Александр Кузнецов

Новости России. Скончался актер Александр Кузнецов.
Об этом сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Instagram. По его словам, Кузнецова не стало утром шестого июня.
Новости России. Скончался актер Александр Кузнецов.
Об этом сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Instagram. По его словам, Кузнецова не стало утром шестого июня.
Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan
Эммануил Виторган:
Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом...
Актеру было 59 лет.
За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Джек Восьмеркин – американец», сделавший исполнителя главной роли знаменитым, «Парад планет», «Комедия строгого режима». Некоторое время Кузнецов снимался в США.