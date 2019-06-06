В возрасте 59 лет скончался актёр Александр Кузнецов

Об этом сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Instagram. По его словам, Кузнецова не стало утром шестого июня.

Эммануил Виторган:

Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом...

Актеру было 59 лет.

За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Джек Восьмеркин – американец», сделавший исполнителя главной роли знаменитым, «Парад планет», «Комедия строгого режима». Некоторое время Кузнецов снимался в США.