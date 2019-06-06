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В возрасте 59 лет скончался актёр Александр Кузнецов

06 июня 2019 11:45
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Новости России. Скончался актер Александр Кузнецов.    

Об этом сообщил Эммануил Виторган на своей странице в Instagram. По его словам, Кузнецова не стало утром шестого июня.    

В возрасте 59 лет скончался актёр Александр Кузнецов-1

Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan   

Эммануил Виторган:   
Спасибо, что ты был с нами!!! Ты так боролся за жизнь!!! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой Ты наш!!! Земля тебе пухом...   

Актеру было 59 лет.  

За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах, среди которых «Джек Восьмеркин –  американец», сделавший исполнителя главной роли знаменитым, «Парад планет», «Комедия строгого режима». Некоторое время Кузнецов снимался в США.    

# Некролог # Александр Кузнецов # Эммануил Виторган

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