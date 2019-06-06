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Власти Мексики остановили караван мигрантов у границы с Гватемалой

06 июня 2019 12:27
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Новости Мексики. Мексиканские власти остановили караван мигрантов у границы с Гватемалой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские и военные задержали сотни беженцев, которых теперь отправят в специальные центры. Таким образом Мексика выполняет условия американского лидера Дональда Трампа, который пригрозил введением 5%-ных пошлин на все товары, поступающие из страны-соседки, если она не примет мер относительно стремящихся в США переселенцев.

6 июня в Вашингтоне проходит второй раунд переговоров по вопросам торговли и миграции.

Власти Мексики остановили караван мигрантов у границы с Гватемалой-1

Власти Мексики остановили караван мигрантов у границы с Гватемалой-3

# Беженцы # Фотофакт

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