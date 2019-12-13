Прямой эфир

Без химикатов. Придуман необычный способ борьбы с вредителями

13 декабря 2019 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бразилии. Необычный способ борьбы с вредителями придумали в Бразилии. Жителям города Белу-Оризонти на юго-востоке страны раздали божьих коровок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны помочь истребить тлю, которая массово уничтожает деревья и другие зеленые насаждения в городе.

Благодаря полезным насекомым мэрия планирует предотвратить использование химикатов в зеленых зонах. Гражданам вручили около 2 тысяч божьих коровок в пластиковых контейнерах, выведенных на специальной биофабрике. Горожане должны выпустить насекомых недалеко от своих домов.

Без химикатов. Придуман необычный способ борьбы с вредителями-1

# Насекомые # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны
13 декабря 2019 14:26

В Москве полыхает склад с тканями: внутри здания взрываются газовые баллоны

В Германии прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие
13 декабря 2019 12:04

В Германии прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшие и пострадавшие

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года
13 декабря 2019 11:52

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года