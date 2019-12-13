Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года

Новости Великобритании. Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 января 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Внеочередные выборы в Палату общин прошли накануне. Подсчет голосов пока продолжается. Однако, по предварительной информации, консерваторы могут претендовать на 368 мест из 650. Таким образом, партия премьера получит абсолютное большинство и ничто не сможет помешать новому правительству осуществить Brexit.

Лейбористы на выборах потерпели сокрушительное поражение. В их копилке всего 191 мандат, то есть на 71 меньше, чем до голосования.