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Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года

13 декабря 2019 11:52
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Новости Великобритании. Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 января 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Партия Бориса Джонсона уверенно лидирует на парламентских выборах в Великобритании

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года-1

Внеочередные выборы в Палату общин прошли накануне. Подсчет голосов пока продолжается. Однако, по предварительной информации, консерваторы могут претендовать на 368 мест из 650. Таким образом, партия премьера получит абсолютное большинство и ничто не сможет помешать новому правительству осуществить Brexit.

Лейбористы на выборах потерпели сокрушительное поражение. В их копилке всего 191 мандат, то есть на 71 меньше, чем до голосования.

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года-4

Джонсон заявил о выходе Великобритании из ЕС 31 января 2020 года-6

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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