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Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться в 2021 году

24 августа 2020 07:22
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Новости мира. Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться уже весной 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться в 2021 году-1

Тем временем, генеральный директор ВОЗ выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 менее чем за два года.  

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться в 2021 году-4

Он напомнил: разразившаяся в 1918-м пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем 100 лет назад. Но в то же время есть технологии и знания, чтобы его остановить.  

# Коронавирус # Тедрос Адханом Гебрейесус # Фотофакт

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