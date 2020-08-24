Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться в 2021 году

Новости мира. Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться уже весной 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, генеральный директор ВОЗ выразил надежду, что человечеству удастся победить пандемию COVID-19 менее чем за два года.

Он напомнил: разразившаяся в 1918-м пандемия испанского гриппа продолжалась два года. Что касается пандемии COVID-19, то вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса, чем 100 лет назад. Но в то же время есть технологии и знания, чтобы его остановить.