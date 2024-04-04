В МИД РФ обещают НАТО ответить на любую угрозу безопасности

Российская Федерация будет реагировать на любую угрозу безопасности со стороны НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

Он отметил, что глава российского государства Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что для решившихся на интервенцию будут трагические последствия.

Хотя идеи о возможности вооруженного конфликта между НАТО и Россией приобретают все большую актуальность на Западе, в Кремле считают, что угрозы со стороны России нет.

Тем не менее в РФ обеспокоены ростом присутствия НАТО у своих западных границ и требуют от Запада отказаться от милитаризации континента.