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Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана

05 июня 2023 15:01
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Новости Ватикана. Застывшая во времени. Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана. Когда-то такие лавки содержали монахини из римского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, этим сосудам на полках 400 лет. Изготавливали их специально для аптек. Хранили в них, например, травы.

Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана-1

Лука Песанте, археолог:
Этот набор аптекарских сосудов – один из самых интересных. Вы видите его у меня за спиной. Сосуды украшены росписью, а на лицевой стороне есть надписи с названиями лекарств.

Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана-4

Кроме того, в музее также открылся «Зал керамики». Там впервые полностью представлена коллекция средневековых и современных керамических изделий, принадлежащих Ватикану.

# Музеи # Фотофакт

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