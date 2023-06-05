Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана
Новости Ватикана. Застывшая во времени. Старинную аптеку воссоздали в музее Ватикана. Когда-то такие лавки содержали монахини из римского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кстати, этим сосудам на полках 400 лет. Изготавливали их специально для аптек. Хранили в них, например, травы.
Лука Песанте, археолог:
Этот набор аптекарских сосудов – один из самых интересных. Вы видите его у меня за спиной. Сосуды украшены росписью, а на лицевой стороне есть надписи с названиями лекарств.
Кроме того, в музее также открылся «Зал керамики». Там впервые полностью представлена коллекция средневековых и современных керамических изделий, принадлежащих Ватикану.