Прямой эфир

В Китае при крушении вертолёта погибли 3 человека

29 октября 2021 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Три человека погибли при падении вертолета в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крушение произошло во время мониторинга местных лесов.

В Китае при крушении вертолёта погибли 3 человека-1

Машина упала в парке возле одного из поселков и загорелась. Кадры с места трагедии показало местное телевидение. По словам очевидцев, перед падением вертолета они услышали взрыв. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно.

# Крушение вертолета # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
До 14 лет лишения свободы. Вынесены приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
29 октября 2021 15:14

До 14 лет лишения свободы. Вынесены приговоры фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Польша может заблокировать работу Совета ЕС. Это не первый ответный удар, нанесённый Брюсселю
29 октября 2021 15:00

Польша может заблокировать работу Совета ЕС. Это не первый ответный удар, нанесённый Брюсселю

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
29 октября 2021 10:43

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения