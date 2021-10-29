В Китае при крушении вертолёта погибли 3 человека

Новости Китая. Три человека погибли при падении вертолета в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крушение произошло во время мониторинга местных лесов.

Машина упала в парке возле одного из поселков и загорелась. Кадры с места трагедии показало местное телевидение. По словам очевидцев, перед падением вертолета они услышали взрыв. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно.