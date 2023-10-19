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Экс-разведчик США Риттер: российская армия уничтожает ВСУ в трёх котлах

19 октября 2023 09:16
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Российская армия уничтожает украинских военных в трех «котлах» в юго-восточной зоне. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украине приходится укреплять эти «котлы», вводить в них резервы, которые потом уничтожаются. Риттер подчеркнул также, что российская армия перешла к новому витку специальной военной операции и в скором времени будет освобождать новые территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не достигли никаких результатов в контрнаступлении и несут потери.

# Международная политика # Скотт Риттер # Владимир Путин

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