Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил об активном вмешательстве Запада в парламентские выборы

Новости Молдовы. Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс Молдовы перед проведением досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью одному из российских информагенств заявил экс-президент республики Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы: Это очевидно. И по той активности западных дипломатов, включая посла Соединенных Штатов, мы видим ясные попытки вмешательства в избирательный процесс. Они всегда критикуют русских. Но что-то я не видел, чтобы российский посол встречался в течение недели по несколько раз с руководством Центральной избирательной комиссии и давил на то, чтобы открыли такие-то или такие-то участки избирательные. Поэтому, конечно, вмешательство есть, и не только через деятельность послов, но и через тысячи неправительственных организаций.

По словам политика, неправительственные организации, которые финансируются США и Брюсселем, продвигают лозунги против социалистов и коммунистов, а также поддерживают правые прозападные партии. На подобные цели тратятся сотни тысяч долларов.

Досрочные выборы в парламент Молдовы пройдут 11 июля. На депутатские портфели претендуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат.