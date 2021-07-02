Число заболевших коронавирусом в Европе возросло на 10%

Европе грозит новая волна COVID-19. После более чем двух месяцев спада число заболевших в регионе на минувшей неделе возросло на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Европе грозит новая волна COVID-19. После более чем двух месяцев спада число заболевших в регионе на минувшей неделе возросло на 10 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. По словам специалистов, рост количества зараженных наблюдается на фоне распространения новых штаммов вируса, ослабления карантинных мер, а также недостаточно быстрого процесса вакцинации.
В Испании резко возросло число заболевших среди непривитых молодых людей. В Португалии из-за ухудшения эпидемиологической обстановки усиливают карантинные меры. В 45 городах и муниципалитетах страны с высоким уровнем риска распространения инфекции вводят ночной комендантский час. Кроме того, в регионах ограничили работу магазинов и заведений общепита.