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ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом

02 июля 2021 09:53
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Новости США. Пять человек получили травмы в результате обрушения строящегося дома в американском Вашингтоне. Как минимум один из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие – работники стройки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом-1

Что стало причиной обрушения, пока неясно. По предварительным данным, ЧП произошло в разгар сильной грозы.

ЧП произошло в разгар сильной грозы. В Вашингтоне обрушился строящийся дом-4

После инцидента спасатели в целях безопасности эвакуировали жильцов двух соседних зданий. На месте продолжается поисковая операция. Завалы проверяют кинологи с собаками.

# Обрушение дома # Фотофакт

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