Прямой эфир

Экс-премьер России Степашин назвал Зеленского обречённым

08 сентября 2024 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По мнению бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина, Владимир Зеленский когда-то являлся хорошим ведущим, но на данный момент он стал обреченным человеком, пишет ТАСС.

Степашин отметил, что в период дружеских отношений между Украиной и РФ Зеленский на мероприятиях выступал в качестве ведущего, где был отмечен как замечательный артист. «Понятно, что сейчас он – обреченный человек», – подчеркнул он.

# Международная политика # Сергей Степашин # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: РФ ещё многое предстоит сделать для победы в СВО
08 сентября 2024 09:27

Песков: РФ ещё многое предстоит сделать для победы в СВО

Президент Ирана предлагает перенести столицу к берегам Персидского залива
08 сентября 2024 08:46

Президент Ирана предлагает перенести столицу к берегам Персидского залива

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгородской области, ранены двое детей
08 сентября 2024 08:12

ВСУ обстреляли гражданские объекты в Белгородской области, ранены двое детей