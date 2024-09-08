Экс-премьер России Степашин назвал Зеленского обречённым

По мнению бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина, Владимир Зеленский когда-то являлся хорошим ведущим, но на данный момент он стал обреченным человеком, пишет ТАСС.

Степашин отметил, что в период дружеских отношений между Украиной и РФ Зеленский на мероприятиях выступал в качестве ведущего, где был отмечен как замечательный артист. «Понятно, что сейчас он – обреченный человек», – подчеркнул он.