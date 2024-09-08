Президент Ирана предлагает перенести столицу к берегам Персидского залива

Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает необходимым осуществить перенос столицы исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива, пишет ТАСС.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан считает необходимым осуществить перенос столицы исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива, пишет ТАСС.
Информагентство Fars приводит слова президента Ирана, который высказался, что единственно верным вариантом является перенесение экономического и политического центра к южному побережью страны. Пезешкиан объясняет это тем, что нынешняя столица «сталкивается с проблемами», для решения которых нет другого способа.
Конкурентоспособность снижается из-за необходимости доставлять сырье с юга и с побережья страны в центр, где создается готовый продукт, который вновь отправляется на юг для осуществления экспорта, поясняет Пезешкиан.