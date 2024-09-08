Президент Ирана предлагает перенести столицу к берегам Персидского залива

Информагентство Fars приводит слова президента Ирана, который высказался, что единственно верным вариантом является перенесение экономического и политического центра к южному побережью страны. Пезешкиан объясняет это тем, что нынешняя столица «сталкивается с проблемами», для решения которых нет другого способа.