В результате наводнений в Боливии погибли 8 человек

Новости Боливии. В Боливии проливные дожди привели к наводнениям сразу в пяти западных провинциях страны:

власти сообщают о восьмерых погибших.

Подтоплены дома даже в высокогорной фактической столице страны – Ла Пасе.

В провинции Кочабамба пришлось эвакуировать тысячи сельских жителей.

Дожди пришли сразу после сильной засухи, какой не бывало в этих местах уже четверть века.

Два эти удара по национальной экономике – наводнение и предшествующая сушь грозят стать для Боливии причиной исключительной силы экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.