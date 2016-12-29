В результате наводнений в Боливии погибли 8 человек

Новости Боливии. В Боливии проливные дожди привели к наводнениям сразу в пяти западных провинциях страны:
власти сообщают о восьмерых погибших.
Подтоплены дома даже в высокогорной фактической столице страны – Ла Пасе.
В провинции Кочабамба пришлось эвакуировать тысячи сельских жителей.
Дожди пришли сразу после сильной засухи, какой не бывало в этих местах уже четверть века.
Два эти удара по национальной экономике – наводнение и предшествующая сушь грозят стать для Боливии причиной исключительной силы экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.