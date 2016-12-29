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В результате наводнений в Боливии погибли 8 человек

29 декабря 2016 09:58
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Новости Боливии. В Боливии проливные дожди привели к наводнениям сразу в пяти западных провинциях страны:

власти сообщают о восьмерых погибших.

Подтоплены дома даже в высокогорной фактической столице страны – Ла Пасе.
В провинции Кочабамба пришлось эвакуировать тысячи сельских жителей.

Дожди пришли сразу после сильной засухи, какой не бывало в этих местах уже четверть века.

Два эти удара по национальной экономике – наводнение и предшествующая сушь грозят стать для Боливии причиной исключительной силы экономического кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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