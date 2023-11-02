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Экс-премьер Италии назвал провалом разговор Мелони с российскими пранкерами

02 ноября 2023 08:54
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Экс-премьер Италии Джузеппе Конте подверг критике главу правительства Джорджи Мелони из-за разговора по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Он назвал это провалом планетарного масштаба. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре, Мелони и российские пранкеры обсуждали вопросы миграции и украинского конфликта. Уточняется, что пранкеры выдавали себя за высокопоставленного африканского чиновника. Конте особенно беспокоит то, что глава правительства признает провал в решении миграционной проблемы и рассказывает о провале соглашения с Тунисом. Он также отметил, что по поводу российско-украинского конфликта Мелони высказывается иначе, чем днями ранее в парламенте. В телефонном разговоре она сказала, что переговоры – единственное решение конфликта.

При этом Конте отметил, что Мелони открыла такую правду, которую никогда не рассказывала итальянцам.

# Международная политика # Джузеппе Конте

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