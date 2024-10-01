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Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова

01 октября 2024 07:07
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Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал отменить первую поправку к Конституции о свободе слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова-2

Выступая на экономическом форуме в Нью-Йорке, политик заявил, что поправка является препятствием для усилий правительства по пресечению искажения информации. Кроме того, по его мнению, она мешает «демократическим усилиям» по достижению консенсуса по различным вопросам, в том числе это изменение климата.

# Международная политика

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