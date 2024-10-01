Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова

Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал отменить первую поправку к Конституции о свободе слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бывший госсекретарь США Джон Керри призвал отменить первую поправку к Конституции о свободе слова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая на экономическом форуме в Нью-Йорке, политик заявил, что поправка является препятствием для усилий правительства по пресечению искажения информации. Кроме того, по его мнению, она мешает «демократическим усилиям» по достижению консенсуса по различным вопросам, в том числе это изменение климата.