Экс-госсекретарь США призвал отменить поправку о свободе слова

Выступая на экономическом форуме в Нью-Йорке, политик заявил, что поправка является препятствием для усилий правительства по пресечению искажения информации. Кроме того, по его мнению, она мешает «демократическим усилиям» по достижению консенсуса по различным вопросам, в том числе это изменение климата.