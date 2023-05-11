После поражения Украины президента Владимира Зеленского в лучшем случае ждет изгнание. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, приводит информацию РИА Новости.

Эксперт отметил, что такой вариант из всех потенциальных будет одним из лучших, учитывая, что нынешний украинский президент сделал со страной. По словам Джонсона, Зеленский обманул жителей Украины. Вместо обещанного мира украинский лидер оказал поддержку неонацистам и сделал все, чтобы уничтожить русскую культуру и наследие в Украине. Аналитик выражает уверенность, что Киев не победит Россию. Украинская армия с НАТО будет разгромлена, а сам Зеленский, если ему повезет остаться в живых, будет отправлен в изгнание.

Ранее о будущем украинского президента высказывался экс-разведчик морской пехоты армии США Скотт Риттер. Он заявлял, что Зеленский погибнет во время восстания украинцев, которое обязательно произойдет, если ситуация не изменится. По словам Риттера, глава Украины привел страну к полному краху, и украинцы это прекрасно понимают.