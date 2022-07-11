Экклстоуна обвинили в мошенничестве. Теперь экс-руководителю Формулы-1 грозит до 10 лет тюрьмы

Берни Экклстоуну предъявили обвинения в мошенничестве. Бывший руководитель Формулы-1 не задекларировал 477 миллионов долларов активов в британскую налоговую службу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Выдвижение обвинения против Экклстоуна санкционировала королевская прокурорская служба. Одного из самых богатых людей Великобритании обвиняют в предоставлении ложных сведений о существовании активов, хранящихся за границей. 91-летний бизнесмен предстанет перед судом 22 августа. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы и штраф. Форбс оценивает состояние Берни Экклстоуна в 3 миллиарда долларов.